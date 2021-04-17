«Россия — сенокосилка, которая косит всех подряд». Мишин подвёл итоги командного ЧМ

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением об историческом выступлении российских фигуристов на командном чемпионате мира в Осаке (Японии) — национальная команда России впервые одержала победу на этом турнире. – историческая победа



«Ранее сборной России не удавалось побеждать на командном чемпионате мира по трём причинам: либо наша команда была недостаточно сильная, в другой раз нам просто не везло, либо соперники были слишком сильны.



Победа на командном чемпионате мира радостная и желанная, а главное — закономерная. Но она не была неожиданной. С такими сильными спортсменами упустить золотые медали было бы просто неправильно.



Сборная России — сенокосилка, которая косит всех подряд. Мы были на голову сильнее соперников», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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