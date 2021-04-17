Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Россия — сенокосилка, которая косит всех подряд». Мишин подвёл итоги командного ЧМ

«Россия — сенокосилка, которая косит всех подряд». Мишин подвёл итоги командного ЧМ
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением об историческом выступлении российских фигуристов на командном чемпионате мира в Осаке (Японии) — национальная команда России впервые одержала победу на этом турнире. – историческая победа

«Ранее сборной России не удавалось побеждать на командном чемпионате мира по трём причинам: либо наша команда была недостаточно сильная, в другой раз нам просто не везло, либо соперники были слишком сильны.

Победа на командном чемпионате мира радостная и желанная, а главное — закономерная. Но она не была неожиданной. С такими сильными спортсменами упустить золотые медали было бы просто неправильно.

Сборная России — сенокосилка, которая косит всех подряд. Мы были на голову сильнее соперников», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Тина Канделаки: в командном формате сборная России вне конкуренции
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021