В команде Тутберидзе поздравили Щербакову и сборную России с победой на командном ЧМ

В официальном аккаунте команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме» поздравили сборную России по случаю исторической победы на командном чемпионате мира, который в этом году проходит в Осаке (Япония). Поздравления были также направлены в адрес Анны Щербаковой, занимающейся под руководством Этери. Анна выиграла произвольную программу, получив от судей 160,58 балла.



«Поздравляем Анну Щербакову и сборную команду России с первой победой на командном чемпионате мира в Японии!» — говорится в сообщении.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.

Итоговое положение



1. Россия — 125 баллов.

2. США — 110.

3. Япония — 107.

4. Италия— 72.

5. Франция — 67.

6. Канада — 57.