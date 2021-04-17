В команде Тутберидзе поздравили Щербакову и сборную России с победой на командном ЧМ

В официальном аккаунте команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме» поздравили сборную России по случаю исторической победы на командном чемпионате мира, который в этом году проходит в Осаке (Япония). Поздравления были также направлены в адрес Анны Щербаковой, занимающейся под руководством Этери. Анна выиграла произвольную программу, получив от судей 160,58 балла.
«Поздравляем Анну Щербакову и сборную команду России с первой победой на командном чемпионате мира в Японии!» — говорится в сообщении.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.
Итоговое положение
1. Россия — 125 баллов.
2. США — 110.
3. Япония — 107.
4. Италия— 72.
5. Франция — 67.
6. Канада — 57.
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