«Лучшая команда в мире!» Галлямов — о победе сборной России на командном ЧМ в Осаке

21-летний российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, поблагодарил товарищей по сборной России за вклад в победу на командном чемпионате мира.



«Лучшая команда в мире! Спасибо каждому за самоотдачу и борьбу, которые принесли эту важную победу!» — написал Галлямов на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Галлямова в «Инстаграме».

В этом году командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Осаке (Япония). Для российских фигуристов выступление на этом турнире стало историческим — сборная России впервые одержала победу, при этом гарантировав её досрочно.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.

Итоговое положение



1. Россия — 125 баллов.

2. США — 110.

3. Япония — 107.

4. Италия— 72.

5. Франция — 67.

6. Канада — 57.

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