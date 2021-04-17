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«Лучшая команда в мире!» Галлямов — о победе сборной России на командном ЧМ в Осаке

«Лучшая команда в мире!» Галлямов — о победе сборной России на командном ЧМ в Осаке
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
Аудио-версия:

21-летний российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, поблагодарил товарищей по сборной России за вклад в победу на командном чемпионате мира.

«Лучшая команда в мире! Спасибо каждому за самоотдачу и борьбу, которые принесли эту важную победу!» — написал Галлямов на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Галлямова в «Инстаграме».

В этом году командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Осаке (Япония). Для российских фигуристов выступление на этом турнире стало историческим — сборная России впервые одержала победу, при этом гарантировав её досрочно.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.
Итоговое положение

1. Россия — 125 баллов.
2. США — 110.
3. Япония — 107.
4. Италия— 72.
5. Франция — 67.
6. Канада — 57.

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