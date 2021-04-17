В Госдуме отреагировали на историческую победу сборной России на командном чемпионате мира

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв поделился мнением об историческом выступлении российских фигуристов на командном чемпионате мира в Осаке (Японии) — национальная команда России в 2021 году впервые одержала победу на этом турнире.



«Торжество российского фигурного катания радует и восхищает. Поздравляю всех причастных! Наши фигуристы, тренеры и болельщики подарили нам шикарный праздник.



Очень важные победы в предолимпийский сезон. Российские фигуристы с хорошим настроением будут готовиться к Олимпиаде — это очень важный момент. А вот на соперников сборной России будет серьёзное психологическое давление, когда наши ребята будут выступать в ранге чемпионов и призёров мира.



Не умолкают недруги, которые постоянно злорадствуют и пытаются нас задеть. Наши победы — лишнее доказательство того, что никакие козни не могут разрушить былую и современную школу фигурного катания России и СССР. Вы же помните, как только закончился чемпионат мира, начались всевозможные высказывания от американцев. Они постоянно чем-то недовольны: то у нас девочки худые и маленькие, то они очень красивые… Нас снова будут обвинять вместо того, чтобы порадоваться нашей победе — пусть даже с обычной спортивной завистью. Злопыхать и обвинять — это не по-спортивному», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Лучшая команда в мире!» Галлямов — о победе сборной России на командном ЧМ в Осаке