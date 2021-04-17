Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов подвёл итоги выступления российских фигуристов на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).

«Поздравляю нас всех с победой! Наша команда в целом — большие молодцы, а девчонки поставили жирную точку.



Туктамышева проиграла Сакамото? Сколько людей, столько и мнений. Я очень рад за Лизу, потому что у неё сложился очень хороший сезон. Уверен, что и Лиза довольна собой. Здесь была борьба: японка тоже убедительно и мощно прокатала свою программу. Может быть, на оценках судей сказалось, что чемпионат проходил в Японии.



Рад за Мишину и Галлямова, они выиграли и чемпионат мира, и командный турнир.



Что касается Коляды и Семененко, то они тоже большие молодцы. Хотя есть над чем поработать, в чём прибавить. С Мишиным, лучшим тренером всех времён и народов, им всё под силу. Коляда уже показывает катание и мастерство, заслуживающие внимания. Это профессионально и взросло. Он теперь входит в топ фигуристов, которые будут рассчитывать на серьёзные места в любых соревнованиях, в том числе на Олимпиаде.



Сезон был непростой, многие выходили из пандемии, были скомканные тренировки. Спасибо федерации за то, что наши спортсмены получили соревновательный опыт, несмотря на трудность организации. Было сделано всё, чтобы ребята находились в хорошей форме», — сказал Урманов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.