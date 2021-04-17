Евгения Медведева поздравила сборную России с исторической победой на командном ЧМ

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева в «сториз» своего «инстаграма» поздравила сборную России с триумфальным выступлением на командном чемпионате мира. В 2021 году россияне впервые в истории выиграли этот турнир.

Напомним, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, одержали победу в произвольном танце. Михаил Коляда и Евгений Семененко стали третьим и пятым, соответственно, в мужском одиночном катании. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, победили в произвольной программе. А в женском одиночном катании произвольную программу выиграла Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева по её итогам стала третьей.