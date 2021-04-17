Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Синицина, Кацалапов и Щербакова сделали совместное фото с медалями командного ЧМ

Синицина, Кацалапов и Щербакова сделали совместное фото с медалями командного ЧМ
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина в «сториз» своего «инстаграма» разместила фото с Никитой Кацалаповым, выступающим вместе с ней в танцевальном дуэте, а также с одиночницей Анной Щербаковой.

«С Анютой», — подписала фотографию Синицина.

Напомним, вчера, 16 апреля, Синицина и Кацалапов одержали победу в произвольном танце. А сегодня произвольную программу выиграла Щербакова.

Для российских фигуристов выступление на командном чемпионате мира стало историческим — впервые им удалось добиться победы на этом турнире.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.
Итоговое положение

1. Россия — 125 баллов.
2. США — 110.
3. Япония — 107.
4. Италия— 72.
5. Франция — 67.
6. Канада — 57.

На успех сборной России отреагировала двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Евгения Медведева поздравила сборную России с исторической победой на командном ЧМ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021