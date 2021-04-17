Синицина, Кацалапов и Щербакова сделали совместное фото с медалями командного ЧМ

Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина в «сториз» своего «инстаграма» разместила фото с Никитой Кацалаповым, выступающим вместе с ней в танцевальном дуэте, а также с одиночницей Анной Щербаковой.

«С Анютой», — подписала фотографию Синицина.



Напомним, вчера, 16 апреля, Синицина и Кацалапов одержали победу в произвольном танце. А сегодня произвольную программу выиграла Щербакова.



Для российских фигуристов выступление на командном чемпионате мира стало историческим — впервые им удалось добиться победы на этом турнире.



Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.

Итоговое положение



1. Россия — 125 баллов.

2. США — 110.

3. Япония — 107.

4. Италия— 72.

5. Франция — 67.

6. Канада — 57.

На успех сборной России отреагировала двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.