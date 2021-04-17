Синицина, Кацалапов и Щербакова сделали совместное фото с медалями командного ЧМ

Чемпионка мира и Европы Виктория Синицина в «сториз» своего «инстаграма» разместила фото с Никитой Кацалаповым, выступающим вместе с ней в танцевальном дуэте, а также с одиночницей Анной Щербаковой.
«С Анютой», — подписала фотографию Синицина.
Напомним, вчера, 16 апреля, Синицина и Кацалапов одержали победу в произвольном танце. А сегодня произвольную программу выиграла Щербакова.
Для российских фигуристов выступление на командном чемпионате мира стало историческим — впервые им удалось добиться победы на этом турнире.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.
Итоговое положение
1. Россия — 125 баллов.
2. США — 110.
3. Япония — 107.
4. Италия— 72.
5. Франция — 67.
6. Канада — 57.
На успех сборной России отреагировала двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.
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