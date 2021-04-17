«Добро пожаловать в рай». Плющенко показал фото с сыном в Индийском океане

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился фотографией с сыном Сашей, сделанной во время отдыха на Мальдивах.



«Добро пожаловать в рай», — подписал фото Плющенко.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Плющенко в «Инстаграме».

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов Гран-при.



Ранее жена Плющенко, музыкальный продюсер Яна Рудковская, также поделилась фотографией с семейного отдыха на Мальдивах.