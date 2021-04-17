Анастасия Мишина: чувствуем гордость за нашу страну

Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, поделились впечатлениями от победы сборной России на командном чемпионате мира — 2021 в Осаке (Япония).

«Хорошие и поразительные эмоции у всех. Мы чувствуем гордость за нашу страну. Всем спасибо за поддержку», — приводит слова Мишиной Sport24.

Напомним, что сборная России впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира. Российские фигуристы набрали рекордное количество баллов – 125, опередив сборную США на 15 баллов. Максимальный результат (по 12 баллов за короткую и произвольную программы) российской команде принесли танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Мишина и Галлямов, а также одиночница Анна Щербакова. Все они ранее завоевали золотые медали на личном чемпионате мира в Стокгольме.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!