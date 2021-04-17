«Отличная ступенька для следующего года!» Навка — о победе России на командном ЧМ в Японии

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила сборною России с первой в истории победой на командном чемпионате мира.

«Первая победа наших фигуристов в командных соревнованиях! Ребята, поздравляю!!! Это отличная ступенька для следующего года! Вы в прекрасной спортивной форме, одно удовольствие наблюдать за вашими прокатами, так держать и дальше! Только вперёд!!!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

Золотые медали завоевали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В сумме сборная России набрала 125 баллов, на 15 больше, чем у команды США, занявшей второе место.