«Отличная ступенька для следующего года!» Навка — о победе России на командном ЧМ в Японии
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила сборною России с первой в истории победой на командном чемпионате мира.
«Первая победа наших фигуристов в командных соревнованиях! Ребята, поздравляю!!! Это отличная ступенька для следующего года! Вы в прекрасной спортивной форме, одно удовольствие наблюдать за вашими прокатами, так держать и дальше! Только вперёд!!!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
Золотые медали завоевали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В сумме сборная России набрала 125 баллов, на 15 больше, чем у команды США, занявшей второе место.
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