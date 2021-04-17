«Ребята, вы крутые!» Анна Щербакова — партнёрам по сборной России на командном ЧМ

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова поблагодарила партнёров по сборной России за историческую, первую в истории, победу на командном чемпионате мира.

«World Team Trophy 2021. Россия впервые выиграла этот турнир! И мне посчастливилось стать частью этой замечательной команды. Спасибо всем! Елизавета Туктамышева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Евгений Семененко, Михаил Коляда, ребята, вы крутые! Ещё я хотела бы поблагодарить все команды за интересную борьбу!

И, конечно, не могу не поблагодарить Японию за такой традиционно тёплый приём. Спасибо за гостеприимство и за то, что вы в это непростое время всё-таки провели замечательный турнир!

Всегда очень приятно выступать здесь, спасибо за любовь к нашему виду спорта», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

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