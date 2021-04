«Команда — это когда все вместе одно целое». Боброва — о победе России на командном ЧМ

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва поздравила сборную России с победой на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

В фотоленте спортсменка разместила фото с командного чемпионата мира – 2017, где сборная России завоевала серебро, а также с двух своих олимпийских пьедесталов.

«Команда — это когда все вместе одно целое. Поздравляю нашу сборную с блистательной победой! Первое золото на командном ЧМ в истории! Вы все большие молодцы!



И здесь нельзя считать, кто и сколько баллов принёс для этой победы… Ведь сначала каждому спортсмену нужно было отпахать большую часть своей жизни, потом отобраться в команду, что, поверьте мне, невероятно сложно!!! В сборной России самая большая конкуренция в мире! И каждый спортсмен на соревнованиях выходит не стоять и ковырять в носу. Он выходит делать своё дело с максимальной отдачей! Я уже молчу про команду за бортом — тренеры, врачи, федерация.



Это как красивая цепочка с разными звеньями. На одном звене бриллиант, другое — из белого золота, третье — с замком, который держит всю цепочку.

Тут нет лишних. Это команда. И они все победители. We are the champions!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».