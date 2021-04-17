Алина Загитова восстановила каскад тройной лутц — тройной тулуп

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на разминке перед ледовым шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп.

В последний раз на соревнованиях Загитова выполняла эту комбинацию прыжков в финале Гран-при в 2019 году. После чего, в декабре того же года, объявила о приостановке спортивной карьеры. В шоу Алина обычно выполняет сольные тройные прыжки, но в Краснодаре и в Сочи, где представление будет показано завтра, 18 апреля, Алина решила изменить традиции.

Во время перерыва в соревнованиях Загитова поступила на факультет журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Также Алина дебютировала в качестве ведущей на телевидении в программе «Ледниковый период».