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Алина Загитова восстановила каскад тройной лутц — тройной тулуп

Алина Загитова восстановила каскад тройной лутц — тройной тулуп
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на разминке перед ледовым шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Краснодаре исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп.

В последний раз на соревнованиях Загитова выполняла эту комбинацию прыжков в финале Гран-при в 2019 году. После чего, в декабре того же года, объявила о приостановке спортивной карьеры. В шоу Алина обычно выполняет сольные тройные прыжки, но в Краснодаре и в Сочи, где представление будет показано завтра, 18 апреля, Алина решила изменить традиции.

Во время перерыва в соревнованиях Загитова поступила на факультет журналистики в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Также Алина дебютировала в качестве ведущей на телевидении в программе «Ледниковый период».

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Но даже в спорном наряде Алина была неотразима. Как же ей идёт новый образ!
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