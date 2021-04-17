Стало известно, сколько заработали российские фигуристы на командном чемпионате мира

Стало известно, сколько заработали российские фигуристы на командном чемпионате мира в Японии. Информация о распределении общего призового фонда опубликована на официальном сайте Международного союза конькобежцев. Вознаграждение команды-победителя равняется пятой части всей суммы призовых — $ 200 тысяч. 10% призовых (то есть 20 тысяч) согласно регламенту каждая команда должна отдать члену ISU. Оставшиеся деньги (180 тысяч) поровну делятся между восемью сборниками, следовательно, каждый фигурист получит по $ 22,5 тысяч.

На командном чемпионате мира за сборную России выступали Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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