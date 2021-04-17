Глава «Самбо-70» — о командном ЧМ: америкосы всё видели и судили против нас

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на победу сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

«Самбо-70» на турнире представляла Анна Щербакова, однако Лайшев особо отметил капитана команды Елизавету Туктамышеву.

«Поздравляю всю команду. Но особенно питерскую заводилу и императрицу Лизу Туктамышеву. Отдельные ей поздравления, просто прекрасное и чудесное выступление. Огромное количество звонков было от родителей в школу перед выступлениями, а это для нас очень важно. Девчонки и сборная в целом подарили очень хорошее настроение. Отмечу команду за патриотизм и идеологию, которой было много и то, как они собрались с духом. Было видно единение всей команды, чего очень не хватает нашим футболистам.

Честно, даже не ожидал такого отрыва. Америкосы всё видели и чувствовали, судили против нас. Но вот что значит мастерство и профессионализм наших тренеров и спортсменов», — приводит слова Лайшева Sport24.