Инна Гончаренко: можем спокойно говорить о шансах на победу в Пекине уже сейчас

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала победу национальной сборной на командном чемпионате мира по фигурному катанию.



«Мы весь этот сезон доказывали свой доминирующий статус в мире фигурного катания и здесь выиграли по всем фронтам. У нас даже мальчики в Осаке отличились в лучшую сторону. Очень здорово откатались, добавили всем болельщикам и специалистам хорошего настроения. Не надо забывать, что это предолимпийский сезон, и такая уверенная победа будет хорошей ступенью для всей команды к победе на Олимпийских играх.

На мой взгляд, мы можем спокойно говорить о наших шансах на победу в Пекине уже сейчас. Эти шансы очень высокие. Но расслабляться, конечно, не стоит. Соперник поднимется, будет сложнее. Праздник прошёл, надо работать дальше и смотреть вперёд. Но если подводить итоги конкретно этого сезона, то они прекрасны», — приводят слова Гончаренко «Известия».