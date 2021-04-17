Чемпионка мира Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании, капитан сборной России на командном чемпионате мира — 2021 Елизавета Туктамышева примет участие в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Съёмки выпуска с участием Туктамышевой пройдут 21 апреля, сообщается на странице передачи в «ВКонтакте». Дата выхода шоу в эфир будет известна позднее.

Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира, набрав рекордную сумму баллов — 125. Команду США россияне опередили на 15 баллов. Туктамышева трижды исполнила коронный элемент ультра-си – тройной аксель. В короткой программе Елизавета заняла второе место, в произвольной – третье. В копилку команды Туктамышева принесла 21 балл.