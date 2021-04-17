Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Елизавета Туктамышева примет участие в программе «Вечерний Ургант»

Елизавета Туктамышева примет участие в программе «Вечерний Ургант»
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0

Чемпионка мира Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании, капитан сборной России на командном чемпионате мира — 2021 Елизавета Туктамышева примет участие в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Съёмки выпуска с участием Туктамышевой пройдут 21 апреля, сообщается на странице передачи в «ВКонтакте». Дата выхода шоу в эфир будет известна позднее.

Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира, набрав рекордную сумму баллов — 125. Команду США россияне опередили на 15 баллов. Туктамышева трижды исполнила коронный элемент ультра-си – тройной аксель. В короткой программе Елизавета заняла второе место, в произвольной – третье. В копилку команды Туктамышева принесла 21 балл.

У России нет достойных конкурентов в фигурном катании. Почему это настораживает
Наши фигуристы выиграли командный чемпионат мира с рекордными баллами. Но столь мощное доминирование таит в себе опасность.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021