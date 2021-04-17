Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Так выглядит история». Анна Погорилая — о победе сборной России на командном ЧМ

«Так выглядит история». Анна Погорилая — о победе сборной России на командном ЧМ
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы Анна Погорилая прокомментировала победу сборной России на командном чемпионате мира в Японии.

«Так выглядит история. Впервые мы одержали победу на командном чемпионате мира, и весь мир вспомнил, как звучит гимн России. Гениальные выступления: лёгкие, техничные и изящные.

Очень жаль, что это были заключительные соревнования в сезоне. Но эти эмоции и переживания мы ещё долго будем вспоминать.

Спасибо за этот праздник фигурного катания, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Евгений Семененко», — написала Погорилая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Погорилой в «Инстаграме».

У России нет достойных конкурентов в фигурном катании. Почему это настораживает
Наши фигуристы выиграли командный чемпионат мира с рекордными баллами. Но столь мощное доминирование таит в себе опасность.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021