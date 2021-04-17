«Так выглядит история». Анна Погорилая — о победе сборной России на командном ЧМ

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы Анна Погорилая прокомментировала победу сборной России на командном чемпионате мира в Японии.

«Так выглядит история. Впервые мы одержали победу на командном чемпионате мира, и весь мир вспомнил, как звучит гимн России. Гениальные выступления: лёгкие, техничные и изящные.



Очень жаль, что это были заключительные соревнования в сезоне. Но эти эмоции и переживания мы ещё долго будем вспоминать.

Спасибо за этот праздник фигурного катания, Никита Кацалапов, Виктория Синицина, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Евгений Семененко», — написала Погорилая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Анны Погорилой в «Инстаграме».