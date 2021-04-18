Алёна Леонова: на Олимпиаде пощады никому не будет

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова прокомментировала успех сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию в свете предстоящей в феврале 2022 года Олимпиады, где у россиян есть хорошие шансы на победу.
«Если честно, судя по тому, как наши разорвали всех в клочья, эта была самая первая мысль, которая меня посетила. Мы реально очень крутые, и на Олимпиаде пощады никому не будет.
Мне кажется, что Миша Коляда в следующем сезоне будет ещё более уверенным в себе и лучше, чем сейчас. В этом сезоне он перешёл к новому тренеру, влился в атмосферу соревнований и здорово выступал. Следующий сезон должен стать лучше.
Для меня выступление Евгения Семененко – настоящий шок. На протяжении двух стартов парень стоит со всех прыжков как вкопанный. Для меня это героическое катание, которое заслуживает только аплодисментов. На самом деле, Женя – большой молодец.
Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева по сравнению с недавним чемпионатом мира? Аня, наверное, выглядела более уверенно. Возможно, она меньше волновалась. На этом турнире волнение сглаживается атмосферой. Она легче каталась. Не в плане того, что она похудела, а в плане программы. На чемпионате мира мы переживали за неё. Было видно, что победа далась ей тяжело. Тут были помарки, но всё прошло на одном дыхании.
У Лизы тоже были помарочки. На чемпионате мира в Стокгольме она выступила лучше, на мой взгляд. Я смотрела программу японки Каори Сакамото и была в шоке, насколько уверенно она выступила. Она сильна. Я подумала, что с ней будет тяжело бороться. Если бы Лиза сделала всё идеально, она бы её обогнала. Но она сделала небольшие помарки и дала возможность себя опередить. Поэтому оценки оказались адекватными», — приводит слова Леоновой «МК».
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