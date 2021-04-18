«Сбылась мечта». Тренер Чена — о приглашении от Плющенко поработать в России

Рафаэль Арутюнян, тренер трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании американца Нэйтана Чена, рассказал о приглашении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поработать с его подопечной Александрой Трусовой.



«За те два десятилетия, что работаю в США, на российский каток заходил всего лишь один раз. Да и то — сам напросился. При этом американское гражданство получил всего год назад, а 19 лет работал в Калифорнии с российским паспортом. Поверьте, в душе была обида на то, что никому не нужен тренер Рафаэль Арутюнян. Первым, кто пригласил меня, стал Евгений Плющенко.



Можно сказать, сбылась моя мечта — посмотреть, как тренируются российские фигуристы, подышать воздухом российского фигурного катания. Трусова была совершенно ни при чём. Просто Евгений пригласил меня к себе домой, а дом у него рядом с катком.



Важно отметить другое: Плющенко — не только тренер, который не зависит от каких-то внешних факторов, но и бизнесмен. И я тоже ни от кого не зависим. Мы вполне можем найти точки соприкосновения. Возможно, приеду на базу академии Плющенко со своим спортсменом или спортсменами, возможно, его ученики приедут ко мне. Вполне можно договориться о сотрудничестве, которое будет взаимовыгодным», — цитирует Арутюняна «Р-Спорт».

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