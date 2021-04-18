Елизавета Туктамышева: быть капитаном нашей сборной — одно сплошное удовольствие

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поблагодарила товарищей по сборной России за выступление на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).



«Долгожданная победа! Ура! Как же я горжусь своей командой, вы такие сильные! Быть капитаном нашей сборной — одно сплошное удовольствие! ️Эти соревнования запомнятся нам надолго, ребята, вы самые лучшие! Спасибо!



P. S. А концовка моей произвольной программы подошла как нельзя кстати», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Туктамышевой в Инстаграме».

Для сборной России выступление на командном чемпионате мира по фигурному катанию — 2021 стало историческим — впервые в истории россияне одержали победу на этом турнире.

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