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Елизавета Туктамышева: быть капитаном нашей сборной — одно сплошное удовольствие

Елизавета Туктамышева: быть капитаном нашей сборной — одно сплошное удовольствие
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поблагодарила товарищей по сборной России за выступление на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).

«Долгожданная победа! Ура! Как же я горжусь своей командой, вы такие сильные! Быть капитаном нашей сборной — одно сплошное удовольствие! ️Эти соревнования запомнятся нам надолго, ребята, вы самые лучшие! Спасибо!

P. S. А концовка моей произвольной программы подошла как нельзя кстати», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Туктамышевой в Инстаграме».

Для сборной России выступление на командном чемпионате мира по фигурному катанию — 2021 стало историческим — впервые в истории россияне одержали победу на этом турнире.

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