Ягудин — о командном ЧМ: в который раз доказали, что мы крутые. Всегда были, есть и будем

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал историческое выступление российских фигуристов на командном чемпионате мира в Осаке (Японии) — сборная России впервые одержала победу на этом турнире.



«Спасибо капитану, Елизавете Туктамышевой. Спасибо её команде: Виктории Синициной, Никите Кацалапову, Анастасии Мишиной, Александру Галлямову, Анне Щербаковой, Михаилу Коляде, Евгению Семененко за то, что в очередной раз доказали, что мы крутые. Всегда были, есть и будем», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на официальной странице Ягудина в «Инстагараме».

41-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.