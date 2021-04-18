Ягудин — о командном ЧМ: в который раз доказали, что мы крутые. Всегда были, есть и будем

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал историческое выступление российских фигуристов на командном чемпионате мира в Осаке (Японии) — сборная России впервые одержала победу на этом турнире.
«Спасибо капитану, Елизавете Туктамышевой. Спасибо её команде: Виктории Синициной, Никите Кацалапову, Анастасии Мишиной, Александру Галлямову, Анне Щербаковой, Михаилу Коляде, Евгению Семененко за то, что в очередной раз доказали, что мы крутые. Всегда были, есть и будем», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на официальной странице Ягудина в «Инстагараме».
41-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
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