«Моя сестра теперь!» Загорски отреагировала на новый имидж Трусовой
Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 и чемпионата Европы — 2020 российская фигуристка Александра Трусова сменила имидж.
16-летняя Трусова перекрасила свои длинные волосы в рыжий цвет и опубликовала фотографии в новом образе на своей странице в «Инстаграме».
«Время перемен», — подписала фотографии Трусова.
Фотографии можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».
Новый имидж Трусовой оценили не только подписчики, но и подруги спортсменки по сборной России — Евгения Медведева, Станислава Константинова и Тиффани Загорски.
«Очень круто тебе!» — написала Медведева.
«Вот это огонь» — отреагировала Константинова
«Моя сестра теперь!» — подытожила рыжеволосая Загорски.
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