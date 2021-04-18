«Моя сестра теперь!» Загорски отреагировала на новый имидж Трусовой

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 и чемпионата Европы — 2020 российская фигуристка Александра Трусова сменила имидж.

16-летняя Трусова перекрасила свои длинные волосы в рыжий цвет и опубликовала фотографии в новом образе на своей странице в «Инстаграме».

«Время перемен», — подписала фотографии Трусова.

Фотографии можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

Новый имидж Трусовой оценили не только подписчики, но и подруги спортсменки по сборной России — Евгения Медведева, Станислава Константинова и Тиффани Загорски.

«Очень круто тебе!» — написала Медведева.

«Вот это огонь» — отреагировала Константинова

«Моя сестра теперь!» — подытожила рыжеволосая Загорски.