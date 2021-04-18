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Нэйтан Чен подвёл итоги невероятного сезона

Нэйтан Чен подвёл итоги невероятного сезона
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Американский фигурист Нэйтан Чен подвёл итоги сезона-2020/2021, опубликовав на своей странице в «Инстаграме» фото национальной сборной США, завоевавшей на командном чемпионате мира в Японии серебряные медали.

«Концовка невероятного, уникального сезона. У меня нет слов, чтобы выразить, как я благодарен за возможность участвовать в соревнованиях в этом году. Огромное спасибо всем, кто поддерживал всех фигуристов в этом сезоне. И, наконец, огромные поздравления этой замечательной команде за завоёванные медали», — написал Чен на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Нэйтана Чена в «Инстаграме».

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Чен в третий раз завоевал золотую медаль, а на командном турнире набрал максимальное количество очков, выиграв как короткую, так и произвольную программы.

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