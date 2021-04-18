Елена Чайковская: не вижу команды, которая может составить конкуренцию России

Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская прокомментировала победу национальной сборной на командном чемпионате мира в Японии.

«Вселенская победа. Наша команда сначала выиграла чемпионат мира в Стокгольме, а потом командный турнир, который будет и на Олимпийских играх. Это очень серьёзный результат. У нас потрясающая сборная во всех видах программы. Дай бог нам сохранить это состояние, быть здоровыми к Олимпиаде, а там уже будем смотреть. Сейчас же я очень довольна, потому что такой уверенной, надёжной победы мы давно не одерживали.

Дело не в баллах, дело в катании, в том, что в каждом виде каждый участник отвечал за себя и за всю команду. Все делали максимум из того, что могли сделать. Вот это очень ценно. Никто не дал слабины, никто не позволил чего-то не исполнить. Поэтому было так радостно смотреть на них.

Хороший задел на олимпийский сезон? Это не задел, а уже команда — серьёзная, сформированная. Конечно, с добавлениями других участников в соответствии с квотой. Во всех видах она максимальная — по три одиночника, пары и дуэта. Команда очень хорошая. Поэтому надеюсь, что увидим серьёзный бой через год. Но надо ещё дойти, дотренироваться, сохранить себя, форму, сделать программы. Всем чемпионам надо подумать, чем они будут выигрывать, не просто кататься, а именно выигрывать. Работа, особенно в олимпийский сезон, предстоит серьёзная, интересная. Но главное не это, главное вот что: пока в ближайшем будущем я не вижу команды, которая может нам составить конкуренцию», — приводит слова Чайковской «Российская газета».