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Медведева оценила новый имидж Трусовой

Медведева оценила новый имидж Трусовой
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева отреагировала на новый имидж Александры Трусовой.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 и чемпионата Европы — 2020 перекрасила волосы в рыжий цвет, о чём сообщила на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

«Ооооочень круто тебе!» – написала в комментариях Медведева.

Перед сезоном-2020/2021 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Недавно стало известно, что перед олимпийским сезоном Плющенко анонсировал сотрудничество со знаменитым тренером Рафаэлем Арутюняном. Скорее всего, специалист будет работать именно с Трусовой.

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