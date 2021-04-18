Медведева оценила новый имидж Трусовой

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева отреагировала на новый имидж Александры Трусовой.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата мира — 2021 и чемпионата Европы — 2020 перекрасила волосы в рыжий цвет, о чём сообщила на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Трусовой в «Инстаграме».

«Ооооочень круто тебе!» – написала в комментариях Медведева.

Перед сезоном-2020/2021 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Недавно стало известно, что перед олимпийским сезоном Плющенко анонсировал сотрудничество со знаменитым тренером Рафаэлем Арутюняном. Скорее всего, специалист будет работать именно с Трусовой.