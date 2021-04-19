Сборная России по фигурному катанию вернулась на родину после победы на командном ЧМ. Фото

Сборная России по фигурному катанию вернулась на родину после победы на командном чемпионате мира, который проходил в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля. Об этом сообщается в «инстаграме» международного аэропорта Владивосток.

«Сегодня утром аэропорт Владивосток встречает победителей! Наша сборная по фигурному катанию триумфально выступила в японской Осаке и впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира. Гордимся командой!» — отмечается в сообщении.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» международного аэропорта Владивосток.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.

Итоговое положение

1. Россия — 125 баллов.

2. США — 110.

3. Япония — 107.

4. Италия— 72.

5. Франция — 67.

6. Канада — 57.

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