Этери Тутберидзе — о чемпионате России: в конце это были прямо эмоции

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о переживаниях, испытанных в ходе чемпионата России, который прошёл в Челябинске в декабре 2020 года. В женском одиночном катании первые два места на турнире заняли ученицы Тутберидзе Анна Щербакова и Камила Валиева, третьей стала её бывшая подопечная Александра Трусова, которая в межсезонье-2020 перешла в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«То, как стартовали девочки… Когда казалось, что лучше уже нельзя, выходила следующая и катала ещё лучше. Казалось, ну уже лучше не может быть, и опять выходила следующая и каталась ещё лучше. В конце это были прямо эмоции», — рассказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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