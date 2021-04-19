Косторная — об уходе от Тутберидзе: кроме своих «я хочу» проблем не было

Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала решение сперва уйти от тренера Этери Тутберидзе, а затем вернуться в её группу.

Летом 2020 года Косторная объявила о переходе в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. В марте 2021 года Алёна решила вернуться в группу Тутберидзе.

«Собственно говоря, кроме своих «я хочу», наверное, проблем-то в принципе особо и не было. То, что было, то было.

Тренеры как-то (сказали после возвращения. — Прим. «Чемпионата»): ну всё, идём, работаем дальше», — рассказала Косторная в эфире Первого канала.

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