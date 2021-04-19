Канадский эксперт: Россия в фигурном катании открывает дверь туда, где никого ещё не было

Канадский комментатор фигурного катания Тед Бартон признал, что в настоящее время Россия — сильнейшая держава на планете в этом виде спорта.
«Сейчас золотая эра российского фигурного катания. Я не пытаюсь быть хорошим, я хочу быть честным. В фигурном катании Россия – действительно величайшая держава в мире.
Для многих людей в мире Россия – это загадка: о, что это вообще такое? И когда они видят, как вы показываете соревнования – с таким диапазоном эмоций: от трагедии до экстаза – это срывает покров с фигуристов, со спорта, показывает страну через такие детали. Вы просто открываете всему миру дверь туда, где никто никогда не был», — рассказал Бартон в эфире Первого канала.
На командном чемпионате мира сборная России одержала убедительную победу. США отстали на 15 баллов, Япония — на 18.
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