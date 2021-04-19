Тренер Нэйтана Чена: на Западе очень многие не понимают роли и значения ФФККР

Рафаэль Арутюнян, тренер трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании американца Нэйтана Чена, оценил предложение о введении контрактной системы в российском фигурном катании.



«Важно отметить, что в Америке тоже нет системы контрактов, которая привязывала бы спортсмена к тренеру – и наоборот. Просто практически все придерживаются корпоративной этики. Если к тебе приходит фигурист, нужно позвонить тренеру, у которого он был раньше, и спросить, не задолжал ли он ему.



В России тоже кто-то платит за лёд, постановки, костюмы. Хотя в последнее время в мире фигурного катания ни для кого не секрет, что российские спортсмены приплачивают тренерам, основная доля затрат ложится на государство.



Именно поэтому и сложно взять к себе какого-то российского фигуриста, если в этом кровно не заинтересована федерация. На Западе, кстати, очень многие не понимают роли и значения ФФККР. Я-то вырос в этой системе и хорошо её знаю! Думаю, что система контрактов с фигуристами как раз и будет впервые реализована в России», – цитирует Арутюняна РИА «Новости».

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