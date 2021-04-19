Владимир Путин поздравил сборную России по фигурному катанию с победой на командном ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по фигурному катанию с победой на командном чемпионате мира в Осаке.

«Дорогие друзья!



Поздравляю вас с триумфом в командном Кубке мира по фигурному катанию в Осаке.



Столь красивая, уверенная победа – заслуженная награда за ваше непревзойдённое мастерство, потрясающее трудолюбие и сплочённость. И, конечно, самые тёплые слова признания – в адрес ваших тренеров и наставников.



Желаю вам новых успехов и всего наилучшего», — говорится в обращении президента на официальном сайте Кремля.

За сборную России на командном чемпионате выступили Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева (женское одиночное катание), Михаил Коляда, Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина, Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Национальная команда одержала убедительную победу, опередив США на 15 баллов, а Японию — на 18.



Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.

Итоговое положение



1. Россия — 125 баллов.

2. США — 110.

3. Япония — 107.

4. Италия— 72.

5. Франция — 67.

6. Канада — 57.