Постановщик Сергей Комолов рассказал об отличиях в российском и американском стиле катания

Российский хореограф-постановщик Сергей Комолов прокомментировал мнение о разнице в североамериканском и российском стиле катания.

«Я бы так не делил, в первую очередь всё зависит от специалистов. Александр Жулин, например, был самым ровным фигуристом, и пары у него сейчас самые ровные в мире. Никита Кацалапов с Викой Синициной выходят, и я просто не могу оторваться от них. Если они делают параллель, то там не бёдра параллельно и не ноги, а зубец к зубцу. Если Никита посмотрел вправо на 10 градусов, то Вика сразу под него подстроилась.

Николай Морозов — самый несистемный фигурист, и он придумал эту схему, где в катании участвует всё — корпус, голова, и всё это во всех плоскостях. У него фигуристы всегда так катались. И тот же Никита Кацалапов свою великолепную Олимпиаду с Леной Ильиных проехал совсем в другом стиле, не так, как сейчас катается с Викой.

У пар Шпильбанда есть сильный наклон вперед, плюс они «прижимают» лёд и не садятся в ноги, и на раскатке это иногда выглядит так, как будто пара не сможет кататься, а они потом выходят и катаются лучше всех.

Лет семь назад я посмотрел в протокол чемпионата мира. Первые восемнадцать пар катались у российских или советских тренеров. И как тут можно говорить про североамериканскую школу, если это просто наши тренеры по всему миру разъехались? Линичук приезжала с китайцами и австралийцами, Морозов выводил, по-моему, чуть ли не пять стран, Шпильбанд выкатывал всю Северную Америку, плюс ещё были русские пары с русскими тренерами.

Американец американцу рознь, как и русский русскому. Выходит Миша Коляда, и катается блестяще. Выходит какой-нибудь канадец, катается еле-еле. Есть и у нас мальчики, которые плохо скользят, и в Америке есть Нейтан Чен и Джейсон Браун», — приводит слова Комолова «Матч ТВ».