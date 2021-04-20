Эрик Рэдфорд может вновь кататься за Канаду в паре с Ванессой Джеймс

Олимпийская чемпионка канадская фигуристка Меган Дюамель написала в «инстаграме» пост о предательстве.

«В прошлом году мы все столкнулись с проблемами, о которых никогда не думали.



Я лично чувствовала предательство в худшем виде за последние пару лет, включая этот последний год. Лично и профессионально. Иногда мне кажется, что перед моими глазами разворачивается кошмар.



Прямо сейчас предательство заставляет меня чувствовать онемение и шок. Но я знаю, что пройдёт время, и мои шрамы напомнят мне, что я действительно пережила свои самые глубокие раны. Эти шрамы напоминают мне, что ущерб, нанесённый мне жизнью, сделал меня сильнее и выносливее.



Предательство остаётся худшим видом боли. Это значит, что кто-то причинил тебе боль только для того, чтобы самому почувствовать себя лучше. Эту пилюлю трудно проглотить. Любой, кто проходит через эту боль, я слышу тебя и чувствую. Просто помните, что однажды вы станете лучше из-за этого», — написала Меган.

Подписчики сразу же посчитали, что пост связан с бывшим партнёром Меган по спортивным парам — Эриком Рэдфордом. Ходят слухи, что он планирует снова вернуться в фигурное катание с новой партнёршей — Ванессой Джеймс, выступавшей за Францию в паре с Морганом Сипре и родившейся в Онтарио (Канада). Выступать пара планирует за Канаду.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Пара Сипре — Джеймс прекратила выступления в связи с уголовным преследованием Моргана с декабря 2019 года, когда была распространена информация о подозрениях француза в отправке интимных фотографий 13-летней девочке. Сейчас Морган занимается риэлтерскими услугами, а Ванесса участвует в различных шоу и проектах. Например, в канадском реалити-шоу «Битва лезвий». Рэдфорд объявил о завершении карьеры после сезона 2017-2018.