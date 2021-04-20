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Мишин объяснил, почему Туктамышева не смогла побороться за золото

Мишин объяснил, почему Туктамышева не смогла побороться за золото
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин объяснил, почему Елизавета Туктамышева не смогла побороться за более высокие места на чемпионатах мира в сезоне-2020/2021.

Туктамышева завоевала серебро личного первенства планеты, а в командном турнире стала второй в короткой программе и третьей в произвольной.

«Если говорить о Лизе, то все дни тренировок она каталась блестяще. Не помню, чтобы она допускала какие-то ошибки. Уже на финальной стадии короткую программу Лиза сделала отлично, была практически вровень с победительницей в этом виде. В течение всего сезона ей приходилось бороться за право быть в основном составе команды на чемпионат мира. Поэтому, на мой взгляд, ей не хватило достаточного запаса энергии в решающей фазе борьбы за медаль более высокого достоинства», — приводят слова Мишина «Известия».

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