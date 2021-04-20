Оксану Баюл попросили не давать «плохих интервью» о Татьяне Тарасовой

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл на своей странице в «Инстаграме» сообщила, что её попросили не давать «плохих интервью» о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой. Бывшая спортсменка опубликовала скриншоты сообщений, которые получила её подруга, продюсер и актриса Наталья Шляпникофф.

«Утром я получила странное личное сообщение в «Фейсбуке» от журналиста Валерия Мякотенко по поводу моей близкой подруги Оксаны Баюл. Это сообщение меня сильно встревожило, так как оно кажется угрозой из «Крёстного отца». В нём говорится, что Оксане стоит молчать по поводу того, что случилось с ней и другими лицами, названными в сообщении. Я предупредила Оксану о сообщении и написала ему ответ. Я восхищаюсь и уважаю Оксану Баюл за то, что она наконец рассказывает правду», — написала Шляпникофф.

Баюл показала скриншот сообщения, которое её подруга получила от Мякотенко. В нём, в частности, говорится: «У меня просьба: скажи своей подруге Оксане Баюл, чтобы она не давала плохих интервью о Тарасовой».

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