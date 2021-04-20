«Столько кругов ада нигде больше не проходят». Экс-ученица Тутберидзе — о работе с Этери

Российская фигуристка Екатерина Митрофанова рассказала об опыте работы с тренером Этери Тутберидзе в сезоне-2016/2017.

«Вообще не могу сказать по поводу Этери Георгиевны ни одного плохого слова, потому что это просто великая женщина, реально. Не понимаю всех этих разговоров, что она чуть ли не детей избивает, кидается чехлами и так далее. Ни разу, пока я каталась у неё в группе, не видела, чтобы она чем-нибудь швырнулась. Хотя страшно, конечно, бывает. Это скорее уважение к людям, которые настолько великие что в работе, что в жизни. Их знает огромное количество людей даже вне фигурного катания. И поэтому тебе страшно сделать что-то не так. Это не страх, что тебя выгонят или побьют, естественно, а страх не оправдать их ожидания. Поэтому делаешь всё идеально, чтобы на тебя обратили внимание», — цитирует Митрофанову «Спорт-экспресс».

Екатерина также рассказала о секрете успеха подопечных Тутберидзе.

«Секрет прост: ты выходишь на тренировку и делаешь столько прыжков и столько прокатов программ, сколько в других группах и не снилось. А я побывала во многих. И когда ты выходишь на соревнования, то у тебя такая уверенность, что ты всё сделаешь, потому что ты много раз это повторил… Просто нет никаких сомнений. На четверных у девчат, конечно, немного другая ситуация — но это что-то невероятное, о чём раньше люди и подумать не могли. Что девушки будут исполнять такие контенты, как Саша Трусова, Аня Щербакова, Камила Валиева. Уверена, что будут и Даша Усачёва, и Майя Хромых, и подрастающие девчонки.

То есть дело не в каких-то суперсекретных методиках, специальных препаратах, потому что столько слухов ходит: что же там происходит в «Хрустальном»? А происходит там такая работа, что столько кругов ада нигде больше не проходят девочки и мальчики. Вот и всё. Как говорит Этери Георгиевна: «Ты не на фитнес приходишь, а в большой спорт. Вот будь добра показывать, что ты в спорте, а не на фитнесе с тётками». Простите», — сказала фигуристка.

Танцевальная пара Екатерина Митрофанова / Владислав Касинский будет представлять на соревнованиях Боснию и Герцеговину.

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