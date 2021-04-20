Алексей Ягудин: я нереально счастливый человек. У меня всё есть

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал об отношении к супруге, чемпионке ОИ 2006 года в парном катании Татьяне Тотьмяниной. Ягудин и Тотьмянина воспитывают двух дочерей: Елизавету 2009 года рождения и Мишель 2015 года рождения.

«Никогда не думал, даже лет 10 назад, что, когда мне будет 40-41, я буду ненаигранно и искренне говорить о том, что я хочу домой, я хочу к детям, я хочу к Тане, я хочу в свою баню, я хочу свою игровую приставку. Я даже хочу, чтобы на меня иногда ворчала Таня: убери, застели кровать…

В сегодняшнем дне я хочу все эти многочисленные вещи. И я просто нереально счастливый человек. У меня всё есть! Это я говорю абсолютно честно», — рассказал Ягудин в передаче на телеканале «Россия 1».