Татьяна Тотьмянина рассказала, как у неё чуть не умерла дочь

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина рассказала, как едва не потеряла дочь. Тотьмянина вместе с чемпионом ОИ-2002 в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным воспитывают двух дочерей: Елизавету 2009 года рождения и Мишель 2015 года рождения.

«Это было очередное испытание. Лиза училась во Франции, я была с ней. При этом рожать я хотела только в Москве, только у своего врача. Впереди было ещё два месяца.

В какой-то момент сильно заболел живот. Я не знала, что со мной происходит. Позвонила врачу, позвонила Лёше. Он мне сказал: «Ты что, совсем ку-ку? Быстро бери билет и прилетай». Это было утро понедельника. Полетела я только ночным самолётом. На следующие сутки — экстренное кесарево. Так родилась Мишелька.

Не давалось никаких шансов на понимание того, что всё будет хорошо. Шесть дней на аппарате искусственного дыхания. Врачи не давали никаких гарантий того, что она всё-таки задышит, что всё будет хорошо. Я приходила и часами стояла над этим аппаратом. Я понимала, что этого бы точно не пережила… К счастью, всё закончилось. И сейчас всё хорошо», — рассказала Тотьмянина в передаче на телеканале «Россия 1».