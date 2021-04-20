«Молимся за тебя». Подписчики поддержали Баюл, которую призвали не критиковать Тарасову

Подписчики отреагировали на пост олимпийской чемпионки 1994 года в женском одиночном катании Оксаны Баюл в «Инстаграме». Она опубликовала скриншоты сообщения, отправленные её подруге, продюсеру и актрисе Наталье Шляпникофф.

В сообщении журналист Валерий Мякотенко попросил Наталью передать Баюл, чтобы та перестала давать «плохие интервью» о заслуженном тренере СССР Татьяне Тарасовой. По словам Шляпникофф, она восприняла это как «угрозу из «Крёстного отца».

Подписчики поддержали Баюл:

«Молимся за твою безопасность и безопасность твоей семьи».

«Этот мужчина не имеет права указывать тебе, что хорошо, а что плохо, а также вовлекать людей, чтобы через них обратиться к тебе. Он трус».

«Звучит как угроза. Оксана, дайте знать, если хотите, чтобы я разобрался с этим клоуном».