«Меня уже домой тянет». Евгений Плющенко показал видео с отдыха на Мальдивах

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новое видео с отдыха на Мальдивах. Бывший спортсмен, а ныне тренер во время велопрогулки спросил у сына Александра, хочется ли ему уже вернуться домой, в Россию. Александр сказал, что ему хорошо на отдыхе и на лёд он пока выходить не хочет.

«А меня уже домой тянет...» — подписал видео Плющенко.

Видео доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.