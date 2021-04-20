Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

ФНС заблокировала счета компании, принадлежащей Татьяне Навке

ФНС заблокировала счета компании, принадлежащей Татьяне Навке
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании под названием «Н-Айс», принадлежащей олимпийской чемпионке 2006 года в танцах на льду Татьяне Навке. Об этом сообщает издание «Открытые медиа». Компания занимается организацией ледовых шоу.

ФНС заблокировала два банковских счёта компании «Н-Айс» 29 марта и 14 апреля. Причиной блокировки названо «непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней после установленного срока».

Компания «Н-Айс» была создана 10 ноября 2020 года. Татьяна Навка является её единственным владельцем и генеральным директором.

46-летняя Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021