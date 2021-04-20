ФНС заблокировала счета компании, принадлежащей Татьяне Навке

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании под названием «Н-Айс», принадлежащей олимпийской чемпионке 2006 года в танцах на льду Татьяне Навке. Об этом сообщает издание «Открытые медиа». Компания занимается организацией ледовых шоу.
ФНС заблокировала два банковских счёта компании «Н-Айс» 29 марта и 14 апреля. Причиной блокировки названо «непредставление налоговой декларации в налоговый орган в течение 10 дней после установленного срока».
Компания «Н-Айс» была создана 10 ноября 2020 года. Татьяна Навка является её единственным владельцем и генеральным директором.
46-летняя Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
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