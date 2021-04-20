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«Это обоюдное счастье». Татьяна Навка выступила в Екатеринбурге для врачей «красных» зон

«Это обоюдное счастье». Татьяна Навка выступила в Екатеринбурге для врачей «красных» зон
Фигурное катание 0
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Сегодня, 20 апреля, в Екатеринбурге состоялось ледовое шоу «Руслан и Людмила», поставленное олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Мероприятие, организованное в честь врачей, персонала «красных» зон, а также волонтёров, прошло на пятитысячной арене КРК «Уралец». В качестве учредителей выступил Фонд святой Екатерины. Помимо Навки, в шоу приняли участие фигуристы Пётр Чернышев, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Юко Кавагути, Никита Володин, Никита Михайлов и Евгений Кузнецов.

«Мы безумно счастливы, что у нас есть возможность сделать подарок. Для нас это огромная честь. Мне кажется, что зрители были довольны, и мы чувствовали эту любовь. В это сложное для всего мира время, когда нигде нет шоу, соревнований, мы имеем это счастье — пропустив год, вернуться в залы и услышать аплодисменты. Это обоюдное счастье и для нас, и для зрителей», — приводит слова Навки apiural.ru.

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