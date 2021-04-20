Туктамышева показала фото в домашнем халате

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма» разместила фото, на котором она изображена в домашнем халате.
«Обожаю возвращаться после Японии, встаёшь в 6 утра уже бодренький и отдохнувший», — подписала фото Елизавета.
Для сборной России выступление на командном чемпионате мира по фигурному катанию — 2021 в Осаке (Япония) стало историческим — впервые в истории россияне одержали победу на этом турнире. В произвольной программе Елизавета заняла третье место.
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.
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