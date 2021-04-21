Анна Семенович: Туктамышева с формами, она прямо женщина. У неё сексуальный артистизм

Актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, ранее выступавшая в фигурном катании, призналась, что продолжает следить за этим видом спорта, а также оценила артистизм Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой.

«Всегда очень внимательно и с удовольствием слежу за всем, что происходит в мире фигурного катания. Девочек в марте смотрела, конечно, как и все, болела за них. Они красавицы. Горжусь Аней Щербаковой, Лизой Туктамышевой, мне она особенно нравится, потому что у неё женское катание, нравится её кокетливый артистизм. Это прикольно и даёт особый колорит. Танцоры, Вика Синицина и Никита Кацалапов — красивейшая партнёрша, талантливый партнёр, давно у нас не было таких пар.



Ну и наслышана об успехах нашей молодой пары Мишина – Галлямов под руководством Москвиной. Это тренер ещё моего времени. Как и Мишин. Помню, как он меня наставлял: «Семенович, ты когда выходишь, у всех мужчин глаза горят, давай!» И Лиза у него тоже артистичная, люблю таких, а не только тех, кто прыгает. Она с формами, она прямо женщина. Это очень ценно для одиночниц.



Я за Аню или Лизу? Я за победы России. И ведь Аня тоже артистична! Но по-другому: у Лизы артистизм скорее сексуальный, у Ани — легкий, девичий», — цитирует Семенович «Спорт-экспресс».

Анна Семенович в паре с Владимиром Фёдоровым дважды выигрывала турнир Finlandia Trophy: в 1996 и 1997 годах. Кроме того, в 1992 году она в паре с Денисом Самохиным заняла восьмое место на чемпионате мира среди юниоров. Также она становилась призёром чемпионата России и таких турниров, как NHK Trophy и Skate America.

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