Камила Валиева и другие ученицы Тутберидзе прокатились на американских горках. Фото

Серебряный призёр чемпионата России 2021 года фигуристка Камила Валиева опубликовала фото с американских горок в Сочи. Вместе с ней аттракцион посетили и другие фигуристки из группы Этери Тутберидзе — Софья Акатьева, Майя Хромых и Аделия Петросян.
«Немного фоток на горках в Сочи», — написала Валиева.
Пост доступен в «инстаграме» Камилы Валиевой
В комментарии Майя Хромых написала: «Первое фото — огонь». Валиева ответила: «Мы всегда огонь».
Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020 года, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок сезона-2019/2020, победительница первенства России среди юниоров-2020.
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