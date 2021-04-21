Татьяна Тотьмянина рассказала о романе с женатым тренером, который старше её на 22 года

Олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина рассказала о романе с тренером Олегом Васильевым, который старше её на 22 года. По словам Тотьмяниной, Васильев был женат в период их отношений. Татьяна не уточнила, когда именно случился роман.
«На тот момент каждый из нас нашёл правильную цель и шёл к этой цели. Каждым отношениям определён свой срок. Тем более первым отношениям. Люди только начинают познавать свой мир.
Он старше меня на 22 года. У него был официальный брак, но он не жил с женой уже несколько лет. Я никогда не хотела быть просто женой. Хотела семью. Иногда лучше, чтобы что-то не случилось в этой жизни, поэтому с Олегом мы тоже расстались», — рассказала Тотьмянина в передаче на телеканале «Россия 1».
В настоящее время Тотьмянина замужем за чемпионом ОИ-2002 в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным.
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