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«Мой Мир». Елена Ильиных показала фото и видео с маленьким сыном

«Мой Мир». Елена Ильиных показала фото и видео с маленьким сыном
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка показа фото и видео с сыном Миром. Отцом ребёнка является артист балета Сергей Полунин.

«Мой Мир», — подписала снимки Ильиных.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных

Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).

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