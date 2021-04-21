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«Что-то Гномыч недоволен Мальдивами...» Подписчики о фото 8-летнего сына Плющенко с отдыха

«Что-то Гномыч недоволен Мальдивами...» Подписчики о фото 8-летнего сына Плющенко с отдыха
Фигурное катание 0
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Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» три свежие фотографии, сделанные во время отдыха на Мальдивах.

«Блондин на Мальдивах», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Саши Плющенко, также известного под прозвищем Гном Гномыч.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Что-то Гномыч недоволен Мальдивами...»
«Взгляд прям папин на первой фотке».
«Все фотки классные! Отличного отдыха!»

Мама Саши Плющенко — музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко. Пара поженилась в 2009 году, в 2013 году у них родился сын Саша, в 2020 году на свет появился Арсений Плющенко. Также у Евгения есть 14-летний сын Егор от первого брака.

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