«Что-то Гномыч недоволен Мальдивами...» Подписчики о фото 8-летнего сына Плющенко с отдыха

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» три свежие фотографии, сделанные во время отдыха на Мальдивах.

«Блондин на Мальдивах», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Саши Плющенко, также известного под прозвищем Гном Гномыч.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Что-то Гномыч недоволен Мальдивами...»

«Взгляд прям папин на первой фотке».

«Все фотки классные! Отличного отдыха!»

Мама Саши Плющенко — музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга Евгения Плющенко. Пара поженилась в 2009 году, в 2013 году у них родился сын Саша, в 2020 году на свет появился Арсений Плющенко. Также у Евгения есть 14-летний сын Егор от первого брака.