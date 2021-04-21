Татьяна Тарасова показала фото времён её выступлений в парном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала фотографию времён её выступлений. Тарасова выступала в паре с Георгием Проскуриным.

«Вдохновение. С Георгием Проскуриным», — подписала снимок Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

В 1965 году они заняли седьмое место на чемпионате мира. Их лучшим результатом на чемпионатах Европы стало четвёртое место в 1966 году. Тарасова и Проскурин дважды становились призёрами чемпионатов СССР, а в 1966 году выиграли Универсиаду.



В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.